Projektireis Bulgaariasse – suurepärane kogemus

erakogu

Viis Hiiumaa gümnaasiumi õpilast käisid 17.–23. veebruarini Erasmus+ projekti toel Bulgaarias.Käimasoleva projekti läbivaks teemaks on “Muusika ei vaja keeleoskust”, projekti­partneriteks lisaks Eestile ja Bulgaariale Leedu, Poola ja Horvaatia.Enne reisile minekut oli iga osalejariigi õpilaste ülesandeks koostada esitlus, et tutvustada oma riigi tüüpilist elanikku. Meie oma esitluses rääkisime eestlaste iseloomu­joontest, laulu- ja tantsupeost, eestlaste saavutustest, samuti valmistasime video Hiiumaa gümnaasiumist.Esimesed kaks päeva viibisime Banyas, väikeses külas Bulgaaria lõunaosas. Seal õppisime tundma Bulgaaria vanu traditsioone, tantsisime rahvatantse, maitsesime traditsioonilisi toite, mängisime vana aja mänge.Edasi ootas ees pikk bussi­sõit Vidinisse, linna Bulgaaria põhjaosas. Vidinis paigutati meid elama peredesse, et lastel oleks võimalik näha Bulgaaria n-ö päriselu. Meil õnnestus osa saada bulgaarlaste koolitundidest, vaba aja veetmise viisidest, toidu­kultuurist nii peredes kui söögikohtades. Samuti korraldati meile mitmeid programme bulgaaria traditsioonilistest rahvalauludest ja -tantsudest – saime nii kuulata ja vaadata kui ka ise laulda-tantsida.Bulgaaria loodus pakkus imelisi vaateid mägede näol ning meile korraldati ekskursioone vaatamisväärsuste juurde.Ainus miinus, mille oskan välja tuua, oli õpilaste suur vanusevahe – meie Hiiumaalt olime ainsad gümnaasiumiõpilased, teised projektis osalejad olid 6.–7. klassi õpilased. Siiski andis see projekt meile kõigile kindlasti hea kogemuse. Õppisime tundma uut kultuuri ja uusi inimesi, saime nautida kauneid vaateid ning praktiseerida inglise ja isegi vene keelt.Ka projekti teema leidis tõestust, sest vaatamata võõrale keelele tantsisid ja laulsid kõik rõõmsalt kaasa. Mina ei vahetaks seda kogemust millegi vastu. Leian, et iga õpilane peaks võimalusel saama osa Erasmus+ projektidest.Märtsi lõpus saab ka Hiiumaa gümnaasium selle projekti raames võõrustada bulgaarlasi, leedulasi, poolakaid ja horvaate. Usun, et Hiiumaalt leiavad nad palju silmailu ja õpivad tundma meie traditsioone ja kultuuri. Oleme küll väike rahvas, kuid meil on palju pakkuda!Teele KanarbikHiiumaa gümnaasiumi 11. klass

Sildid: Bulgaaria, Erasmus+ projekt