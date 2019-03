Põnev kunstnik tuleb külla

SIGRID LEIGRI

Täna, 1. märtsil on võimalik Nelja Nurga Galeriis kohtuda põneva autori Maria-Kristiina Ulasega. Homme saab galeriis viimast päeva vaadata tema näitust “Figuraalne a(bs)traktsioon”.“Maria-Kristiina tuleb väga hea meelega Hiiumaale ja räägib huvilistele oma töödest, loomeprotsessist ja näitab visandiplokke,” ütles galerist Kalli Sein.Maria-Kristiina Ulas on galeriis reedel, 1. märtsil kella 12–15ni. Näitus on veel lahti laupäeval, 2. märtsil, siis pannakse üles uus näitus.