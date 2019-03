Piisav põhjendus?

Tänavu said saare mittetulundusühingud esimest korda toetust taotleda ühtsete tingimuste järgi üle kogu saare.

Kohe selgus aga, et värskelt loodud korda on vaja muuta. Suurtoetuste lagi jäi määramata ja toetusi küsiti olulisemalt suuremas summas, kui eelarvesse planeeritud.

Täpsemat hindamismetoodikat, mille alusel valik teha, uues korras aga polnud. Kuna toetuseta jätta ei tahetud kedagi, vähendati soovitud toetussummasid.

Ainsana jäi toetusest ilma MTÜ Hiiumaa Kogukonnateenused, mis töötas välja mobiilse merepäästevahendite hoidla SAR BOX. Hindajate põhjendus oli, et organisatsiooni tegevus on suunatud ärilisele tegevusele.

Hiiumaa Kogukonnateenuste üks asutajaid Georg Linkov ütles aga, et SAR BOXi puhul neil mingeid ärilisi eesmärke pole ja Hiiumaa vabatahtlikud merepäästjad saavad seadet kasutada tasuta. Sama kinnitas Hiiu Lehele ka vabatahtlik merepäästja Marek Rätsep, et saavad SAR BOXi kasutada täiesti tasuta.

Tõele vastab, et MTÜ Hiiumaa Kogukonna­teenused senised teenused on olnud tasulised. Näiteks rendib ühing väikebussi ning pakub aluste vette ja veest välja tõstmise teenust Kärdla sadamas asuva kraanaga.

Samas on Hiiumaa Kogukonnateenused Leader koostöökogule esitlenud SAR BOXi kui prototüüpi, mida arendatakse ja tahetakse hakata tootma. Just selle projekti omaosaluseks valla toetust küsiti.

Leader tegevuskeskusest öeldi Hiiu Lehele, et PRIA hinnangul käitub MTÜ Hiiumaa Kogukonnateenused nagu äriettevõte ja ka toetusmäär saab olla vastav.

15. märts 2019