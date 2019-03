Paluküla terviseradadele 140 000 eurot

Järgneva nelja aasta jooksul rahastab riik Paluküla terviseradu igal aastal 40 000 euroga – kokku saadakse 160 000 eurot, teist sama palju tuleb kaasrahastada vallal.

Jaanuaris oli omavalitsustel võimalus esitada kultuuri­ministeeriumile regionaalsete tervisespordikeskuste väljaarendamise meetmesse projektitaotlusi. Hiiumaa vald esitas Paluküla kunstlume tootmise võimekuse projekti.





