Noortele Haapsalust teine koht

HERGO TASUJA

Hiiumaa jalgpalli­noored osalesid 10. märtsil Uuemõisa spordihallis Haapsalu Cup´il ja teenisid 2010. aastal sündinute turniiril teise koha.Turniiri alustas kaheksa võistkonda ning treener Tanel Lipsu juhendatavad kohtusid alagrupis Saue, Flora ja Keila noortega.Avamängus teeniti 1:0 võit Saue JK Rohelised vastu, kuigi treeneri sõnul oli mäng rabe, pall ei tahtnud hästi jala juures püsida ja liikumised olid unised. “Aga võitlesime hingega kuni kohtuniku lõpuvileni,” tunnustas Lips noori.Järgmisena kohtuti turniiri ühe soosikuga, FC Flora Valged. Tegemist on Flora noortesüsteemi selle vanuse­klassi osavaimate palluritega. “Võitlus oli tugev, tahtsime väga võita. Mängupilt oli ehk natuke liigagi karm,” analüüsis Lips 1:3 kaotust ja Flora mängijale antud punast kaarti.Alagrupi viimane ja otsustav mäng Keila JK vastu õnnestus võita kindlalt 4:0. Toeks eelmisest mängust jalgadesse jäänud särtsakus ja suur motiveeritus, mistõttu toimus mängus ladus söödumäng.Grupiturniiri võitsid FC Flora Valged. Teise alagrupi nende duubelesindus, FC Flora Rohevalged. Hiidlased saavutasid teise koha nagu ka võõrustaja, Läänemaa JK teises alagrupis. Pool­finaalides kohtusid seega kaks Lääne-Eesti klubi ja kaks Flora tiimi.Huvitava faktina tuleb välja tuua, et Flora selle vanuse­grupi treener on Hiiumaa mees ja ka Hiiumaa jalgpallielu oluliselt mõjutanud Egon Tintse.Nii nagu esimene mäng Flora vastu, oli ka see kohtumine väga võitluslik ja mõlemad soovisid väga võita ning finaali pääseda. “Terve mäng pakkus ärevaid momente mõlemale poolele – usun, et viik oli õiglane tulemus,” hindas Lips seisuga 1:1 lõppenud kohtumist.Seega selgus võitja penalti­seerias. Hiiumaa väravas seisnud Oskar Lips tõrjus kaks vastaste pealelööki ja kuna meie lööjad ei eksinud, pääseti finaali Läänemaa vastu.Flora treener Tintse tunnistas, et väiksemate klubide mängijad suutsid end poolfinaalideks paremini motiveerida.Otsustav mäng osutus vaatamata poolfinaali võidule järgnenud rõõmule keeruliseks. Suhteliselt mängu alguses jäid hiidlased kaotus­seisu, millele ei suudetud omapoolset vastust anda. Väsimus võttis maad ja hoopis koduvõistkond skooris veel neljal korral.“Hoolimata finaali tulemusest, on teine koht väga-väga hea tulemus,” võttis Lips päeva kokku. Ta tunnustas mängijaid ja tänas mängudele valjuhäälselt kaasa elanud fänne, keda oli kohal üle kümne.Kõrvalt vaadates paistabki silma selle võistkonna lapsevanemate suur toetus. Aktiivselt sõidetakse turniiridele kaasa ning justkui hingatakse ühes rütmis. Nii ei ole erandlik olukord, kus üks lapsevanem ostab eduka päeva puhul kõigile võistkonna lastele preemiaks jäätise.Turniiril jooksid palliplatsile Cristian Hirvelaan, Madis Erik Mežulis, Kätlin Valk, Kristofer Tootmaa, Jesper Kalmus, Mall Kristell Kattel, Priido Rõmmel, Markus Voolma ning Oskar Lips.Hergo Tasuja

Sildid: Haapsalu CUP, Jalgpall, turniir