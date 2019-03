Nööbist kinni

Autor: Harda Roosna Kas vastab tõele, et Eestis on mitmeid lennusalga sertifitseerimata maandumisplatse, mida sellegipoolest kasutatakse?

Vastab lennuameti lennuliikluse ja lennuväljade osakonna vaneminspektor Andres Lainoja: “Politsei- ja piirivalveameti lennusalgal ei ole oma kopteriväljakuid. Lennuametile teadaolevalt kuuluvad Eestis asuvate haiglate kopteriväljakud nendele haiglatele, mille juures need asuvad.

Politsei- ja piirivalveameti lennusalga tegevusvaldkond on reageerimiskohustuslik ja operatiiv-teenistuslik lennutegevus tsiviillennunduses, mille üheks osaks meditsiiniline lennutransport. Taolise transpordi efektiivsemaks toimimiseks on mitmete kohalike haiglate lähedusse rajatud kopteriväljakud, millelt vajadusel toimuvad lennud Eesti suurematesse ja paremini varustatud haiglatesse. Näiteks Põhja-Eesti regionaalhaiglasse Tallinnas Mustamäel.

Käesoleval ajal ei ole ühtegi haigla juures asuvat kopteriväljakut sertifitseeritud, kuna sertifikaadi taotlemine ja hilisem hoidmine nõuab kopteriväljaku käitajalt täiendavaid vahendeid ja teadmisi, mis haiglate jaoks oleks väljaspool nende tavapärast tegevust.

Lennusalk võib teostada operatiiv-teenistuslikke lende ka sertifitseerimata kopteriväljakutelt, lähtudes lennundusalastest õigus­aktidest tulenevatest nõuetest ja lennundustegevuse protseduurireegleid sätestavast käsiraamatust.

Kopteriväljaku sertifitseerimisega kehtestatakse nõuded kopteriväljaku käitamis­protseduuridele ja selle lähiümbruse parameetritele. Muuhulgas tagatakse sellega järelevalve kopteriväljaku ümbruses toimuva ehitus- ja arendustegevuse lennuohutusnõuetele vastavuse üle.

Veebruaris toimunud kohtumisel täpsustas lennuamet nõudeid kopteriväljakule, mille alusel valiti Kärdla haigla lähistel võimalikud kohad, mille sobivust kopteri­väljakuks põhjalikumalt hinnata. Lennuamet on edastanud detailsed nõuded kopteri­väljaku parameetritele ja lähiümbrusele. Meile teadaolevalt ei ole valla­valitsus koostöös haigla juhatusega veel lõplikku otsust kopteriväljaku uue asukoha osas langetanud.

Sildid: kopteriväljak, Lennusalk