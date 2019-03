Muutuv eeskiri toob püügirahu

Keskkonnaministeerium saatis kooskõlastusringile kalapüügieeskirja muudatusettepaneku, mille jõustumine peaks tagama peatselt algaval hooajal püügirahu Saaremaa vetes, mis seni oli häiritud mõrra kui püügi­vahendi erinevast tõlgendusest kohalike kalurite ja kalapüügi üle riiklikku järelevalvet teostava keskkonna­inspektsiooni poolt.

Sildid: Keskkonnainspektsioon, püügirahu, saaremaa