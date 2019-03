Metsakogu liikmed valiti loosiga

Keskkonnaministeerium valis järgmise kümnendi metsanduse arengukava (MAK2030) koostamisel osalejad loosiga.

Rahvakogu-laadsesse metsakogusse, mis hakkab otsima lahendusi metsanduse probleemidele, said soovijad kandideerida. Kokku laekus 200 sooviavaldust, millest 15. märtsil loositi 50 inimest, kes hakkavad metsakogusse kuuluma. Hiiumaalt on nimekirjas üks nimi, Üllar Metsand, kes oma tegevusala on määratlenud metsatöötajana.

Keskkonnaministeeriumi asekantsler Marku Lamp ütles saadetud pressiteates, et metsakogu ettepanekutest saab osa metsanduse arengustsenaariumite koostamise alusmaterjalist, lõpliku arengustsenaariumi ja arengukava tervikteksti aga kinnitab huvirühmadest, riigi- ja uurimisasutustest koosnev juhtkogu.

Kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA), mis kasvas välja laialdasest rahul­olematusest Eesti metsandus­poliitikaga, jättis keskonnaministeerium metsanduse arengu­kava juhtrühmast kõrvale.

EMA on kritiseerinud juhtrühma liikmete valimist, mis nende hinnangul muudeti keskkonnaministeeriumi poolt ebademokraatlikuks pseudokaasamiseks.

“MAK 2030 juhtrühma sellise koosseisu eesmärgiks ei ole enam ilmsesti kõigi osapooltega läbi räägitud lahenduse leidmine, vaid avalikkusele demokraatliku protsessi mulje jätmine,” on kirjas hinnang EMA kodu­lehel.

Samas on kirjas etteheide, et MAK 2030 juhtkogus on puidutööstuse esindajate ülekaalukas enamus.

