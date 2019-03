Märtsi lõpuni saab vaidlustada maamaksu summat

Veebruaris said maaomanikud kätte maamaksuteated – kui summa on suurem, tasuks maaametist uurida, milles asi. Aega summa vaidlustamiseks on märtsi lõpuni.

Maamaks võib tänavu olla palju suurem, sest maaamet korrastas eelmise aasta lõpus maatükkide kaardi­andmeid. Kõlvikuandmete muutus mõjutab maamaksu vaid nende maaüksuste puhul, mille sihtotstarve on maatulundusmaa. See tähendab maad, mida kasutatakse põllumajandussaaduste tootmiseks või metsakasvatuseks või maad, millel on metsa- või põllumajanduslik potentsiaal.





Autor: Harda Roosna

Maamaks võib tänavu olla palju suurem, sest maaamet korrastas eelmise aasta lõpus maatükkide kaardi­andmeid. Kõlvikuandmete muutus mõjutab maamaksu vaid nende maaüksuste puhul, mille sihtotstarve on maatulundusmaa. See tähendab maad, mida kasutatakse põllumajandussaaduste tootmiseks või metsakasvatuseks või maad, millel on metsa- või põllumajanduslik potentsiaal.

