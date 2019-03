Marina Kaljurand andis tunde Käina koolis

erakogu

Marina Kaljurand ütleb enda kohta, et ta on poliitik, diplomaat, endine välisminister, abikaasa, ema ja vanaema.Lisaks sellele on ta väga uhke ka selle üle, et ta on suvehiidlane ja Naiskodukaitse Hiiumaa jaoskonna liige.22. veebruaril oli meil suur au võõrustada oma koolis Marina Kaljuranda, kes viis läbi ühiskonnaõpetuse tunnid 8. ja 9. klassi õpilastele. Tundides rääkis Kaljurand õpilastele oma tööst diplomaadina, kohtumistest nii president Putini kui president Obamaga.Samuti jagas lõbusaid ja mõtlema­panevaid seiku, mis temaga juhtunud ning julgustas õpilasi maailma vaatama avatud pilguga.Käina kooli vabariigi aastapäeva aktusel kiitis Kaljurand meie kooli ühtsustunnet, talle meeldis väga, kui laulsime terve kooliga koos laulu “Ärkamise aeg”. Samuti rääkis ta sellest, mis on isamaa­armastus ja missioonitunne. Ta pööras tähelepanu ka sellele, et meie koolis on tublisid noorkotkaid ja kodutütreid, kes suure uhkusega tõid aktuse alguses saali riigilipu. “Kõik algab väikestest asjadest ja kui hoolime ning oleme tähelepanelikud ja ulatame teineteisele abistava käe, siis muutubki kogu Eestis elu paremaks ja riik tugevamaks,” ütles Kaljurand.Marina Kaljuranna mõtlema­panevast kõnest jäi kõlama see, et nii nagu inimene on õnnelik siis, kui tal on sõpru, on ka meie väike Eesti tugev vaid siis, kui oleme ise julged, haritud, hakkajad ja kui meil on sõpru ja liitlasi.Julia GurjevaKäina kooli huvijuht ja Kaitseliidu vabatahtlik noortejuht