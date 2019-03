Lindude pesitsusperioodiks peavad olema metsatööd tehtud

Keskkonnaamet tuletab metsa­majandajatele meelde, et ohustatud linnu­liikide pesitsus­aeg algab ning raietööd, sh metsamaterjali kokkuvedu raiealalt, peavad olema kooskõlas metsateatises ette antud tingimustega.

Amet viitas, et looduses on näha esimesi kevade märke. Kassikakk, karvasjalg-kakk ja merikotkas alustasid pesitsemist juba veebruaris. Märtsis alustasid pesa kohendamist händkakk, kodu­kakk, kanakull, varsti ka rähnid.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib Telia, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema lubatud m-makse teenuse kasutamine.

Sildid: linnud, metsatööd, pesitsusperiood, raie