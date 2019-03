Lasteaed Vigri tahab uuesti iseseisvuda

Päeva rosin

“Sõbrad, seda olukorda, kus kolme erakonna poolt ühisosa otsitakse, ei peaks nii tuliselt ja vihaselt vastu võtma ega inimesi barrikaadidele kutsuma. Need erakonnad said sadade tuhandete Eesti inimeste toetuse osaliseks, koalitsiooni­läbirääkimised on loogiline tagajärg valimistele ja kolme erakonna läbirääkimistesse astumine kõige selle tulemus. Viimaste päevade arengud on olnud aga murettekitavad, sest ühe erakonna ja tema toetajate sobimatuks kuulutamisega tegeletakse juba talumatult palju.”

LAGLE PAREK, EPL 17. märts 2019.