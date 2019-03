Laskmise Hiiumaa karikavõistluste võitjad selgunud

Sigrid Leigri

Täiskasvanute karikad viisid kaasa Männiku laskesportlased, noortekarikad jätsid Rainer Tikerpuu ja Pärni Kuuse kodusaarele.Laupäeval toimus Käina spordikeskuses Hiiumaa karikavõistluste viies ja viimane etapp õhkrelvadest laskmises. Tulejoonele asus püssi- ja püstolilaskmises kolm võistkonda 34 sportlasega.





Autor: Sigrid Leigri Sigrid Leigri

Sildid: Laskesport