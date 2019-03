Kolme sisseehitatava ahju tutvustus: Whirlpool, Gorenje ja Candy Duo

erakogu

Gorenje BO73CLI ja Candy Duo 609 X mõõdud on enam-vähem sarnased, laius ja sügavus jäävad 55-60 cm vahele. Kõik need integreeritavad ahjud omavad energiaklassi A. Ning nende panus on ülioluline kõigi koduste ahjutoitude valmistamisel. Olgu selleks siis ahjukartulid, pirukad või rebitud liha. Aga ometi on neilgi kolmel ahjul midagi ainult neile omast. Vaatame lähemalt!

“No, ahjud nagu ahjud ikka, mis siin ikka võrrelda?” Ent vaatame lähemalt kolme väga erinevat sisseehitatavat ahju. Mitmes mõttes on need sarnased. Whirpool AKZM 8480 NB,

Tutvuge ahjudega Kaup24.ee e-poes:

Whirlpool AKZM8480NB

Gorenje BO73CLI

CandyDuo609X

Whirpool AKZM 8480 NB – suurim ja klassikaliseim

Vaatluse all olevatest ahjudest on Whirpool AKZM 8489 NB oma 73 liitriga kõige suuremahulisem ahi, mille kõrgus on 59,5 cm, laius 59 cm ja sügavus 56,4 cm. Ahjuuksel on olemas 4-kordne klaas, mis hoiab ahjuukse jahedana ka siis, kui ahi kooki küpsetab ning selle küpsemist on vaja aeg-ajalt kontrollimas käia. Teleskoopsiin aitab koogivormi lihtsalt ahjust välja tõmmata. Vajadusel saad turvalisust suurendada kasutades ahjul olevat lapselukku.

Küpsetusprogrammidest omab Whirpool kuuendat meelt ehk on 6th sense ahi. Sellistel ahjudel on olemas tundlikud sensorid, mis vastavalt toidu kaalule ja ahju kuumusele reguleerivad küpsetusaega. Olemas on muide ka programmid leiva ja pitsa valmistamiseks. Küpsetamist armastavad kokkajad märkavad, et selle ahju programmide hulka kuulub ka taigna kergitamine. Tund aega kergitust niiske köögikäteräti all tagab, et küpsetis on hästi kerkinud ja saab igati hõrk.

Ökonoomsel küpsetusrežiimil lülitatakse ahjutuli hoopiski välja, et säästa. Kiiralustus võimaldab viimaste valitud seadetega ahju kiirel argiõhtul sisse lülitada ja lisaks ahju eelsoojenemisele on võimalik valida ka kiire-eelsoojenduse programm. Soojendusfunktsiooniga on võimalik söök soojas hoida kuni viimasedki kojujõudjad saavad osa toitvast ja maitsvast õhtusöögist.

Integreeritava ahjuga Whirlpool AKZM 8480 NB tuleb kaasa küpsetusplaat, grillimisalus ja liha valmistamisel kasulik rasvakogumispann. Ahju manuaalis on olemas põhjalikud juhendid, kui peaksid temperatuuri, siinitaseme ja küpsetusaja valikul abi vajama.

Ahju puhastamisel on abiks pürolüütiline puhastussüsteem ehk ahju kuumutatakse kuni 500℃. Sellistes tingimustes kuumutatakse ahju seintelt lahti kõik sinna kogunenud mustus. Peale programmi lõppu jääb üle vaid ahjupõrandale kogunenud tuhk kokku pühkida.

Gorenje BO73CLI

Intrigeeriva välimusega ja lihtne ahi Gorenje BO73CLI on pärit Sloveeniast. Elevandiluu värvi ahi on inspiratsiooni saanud traditsioonilise puuahju ümarast välimusest, kus kuumus saab vabalt ahjus ringelda ja ühtlaselt igast küljest toiduvalmistamise protsessis osaleda.

Oma mõõtudelt on Gorenje BO73CLI kõrgus 59,7 cm, laius 59 cm ja sügavus 54,7 cm, aga mahult pisut väiksem kui eelmine ahi, 67 liitrit.

Mehaaniliselt pööratavate juhtnuppudega saad valida, millist küpsetusrežiimi ja temperatuuri soovid. Valida on kaheksa programmi vahel, mille hulgast tasub esile tuua erinevad grillifunktsioonid. Grill sobib juurviljade röstimiseks või argiõhtul vorstikeste kiireks valmistamiseks. Suure grilli nimest ei maksa ennast valele teele juhtida, see on mõeldud just väiksemate lihatükkide nagu karbonaadi, ribie jm valmistamiseks. Grilli ja ventilaatori ühine programm sobib hästi mõne linnu tervelt ahjus küpsetamiseks ja ahjuroogade tegemiseks.

Kahe juhtnupu keskele jääb taimer, kus valid aja, kaua ahjuroog või rabarberikook küpsema peab. Sellel saab seadistada lisaks küpsetusaja lõpule ka aega, mil ahi peab oma tööd alustama. Tootja muide soovitab 10 minutit enne roa oodatavat valmimist ahi välja lülitada, sest see küpseb lõpuni juba saavutatud kuumuse arvelt.

Pärast toidu valmimist tuleb ahju ka puhastada, selleks vali AquaClean režiim ja 30 minutiks pane ahju ahjuplaadil pisut vett. Pool tundi hiljem käi ahi niiske lapiga üle. Gorenje BO73CLI ahjuust saab põhjalikumaks puhastuseks ka eemaldada.

Candy Duo 609 X

Ja veelgi põnevamaks läheb! Ahi ja nõudepesumasin koos? Just selline toode on Candy Duo 609 X. Kompaktne seade sobib korterisse või kööki, kus ruumi vähe, aga vaja toimekat masinat, mis aitab kahe kõige ajamahukama toimetusega köögis.

Ahju ja nõudepesumasin annavad kahe peale kokku kõrguseks ja laiuseks 85 cm ja sügavuseks 58 cm. Candy Duo 609 X ülaosa funktsioneerib ahjuna ja alumine nõudepesumasinana. Kahjuks mõlemat osa korraga tööle panna ei saa.

Viie ahjufunktiooni hulka kuulub alumine kuumutus pöördõhuga näiteks quich’idele, mis vajavad pigem altpoolt kuumust küpsemiseks. Suurte liharoogade jaoks pakub see integreeritav ahi grilli ja ventilaatori kombinatsiooni. Küpsetades punast liha, siis vajab ahi eelsoojendust ja poole küpsemisaja peal pööra liha ajus ringi. Ning traditsiooniline alumine ja ülemine kuumutus. Kui toit on ahjus valminud, siis plingib jääkkuumuse tuli turvalisuse tagamiseks edasi kuni ahi on jahtunud 80°C kraadini.

Candy Duo nõudepesumasinaga saab korraga pesta kuue komplekti jagu nõusid. Kiirpesu võtab aega kõigest 32 minutit. Hygiene+ on nõudele, mis on rasvased või väga määrdunud ning terve päeva oodanud nõudepesu. Eco-režiimis pese kergelt määritud lauanõusid. Külma eelpesu võimaldab eelpesta neid nõusid, mis on masinas oodanud selle täitumist.

Masinale saab jätta mällu viimati kasutatud pesuprogrammi, mis hõlbustab igapäevast nõudepesu veelgi.

Ostusoovitused – millal mis?

Iga ahjuga neist saad valmistada fantastilist ahjuliha, (mille retsepti leiad nami-nami.ee-st) ja paljusid teisi roogasid.

Whirpool AKZM8480NB vali juhul, kui soovid ennekõike laialdast küpsetusprogrammide valikut ja kerget ahju puhastamist.

Gorenje BO73CLI kasuks otsusta kui sulle on lisaks küpsetamisprogrammidele oluline ka ahju unikaalne, vahemeremaid meenutav välimus ning lihtne ahju kasutamine stiilsete juhtnuppude kaudu.

Candy Duo 609X suudab ruumipuuduse korral täita nii ahju kui ka nõudepesumasina rolli.

Kaup24.ee ahjude valikust leiad kindlasti parima oma koju.