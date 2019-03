Kohatasu tõus teeb haiget

Koos uue kuuga, 1. aprillist tõuseb Tohvri hooldekodu kohatasu olenevalt hooldusastmest 65–95 euro võrra – mõne jaoks on see hinnatõus raske.SA Hiiu Maakonna Hoolde­keskus Tohvri juhatuse liige Elge Härma ütles, et hinna­tõusust on kõiki lepingu­partnereid teavitatud. 54st kaks on andnud tagasisidet ning avaldanud arvamust, et tõus on varasemast suurem ja raske. “Lepingu lõpetamise soovist ei ole siiani keegi teatanud,” lisas ta.





