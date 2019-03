Kodutütred ja noorkotkad paistavad silma igal rindel

Pühapäeval, kui tähistati Eesti 101. sünni­päeva, tunnustati muuseumi Pikas majas tublimaid kodu­tütreid janoorkotkaid.Hiiumaa aasta kodutütre tiitli pälvis Eliise Kesküla, kes lisaks kodutütarde tegemistes aktiivselt kaasalöömisele on silma paistnud ka heade tulemustega orienteerumises. Eliise ema Meeli Kesküla ütles pühapäeval, et väga uhke tunne oli, kui tütar niisuguse tunnustuse pälvis.





Autor: Kärolyn Kivistik Kärolyn Kivistik | Hiiu Leht

noorkotkaid.

Sildid: kodu­tütred, noorkotkad, tublimaid