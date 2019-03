KIKi esitati Hiiumaalt 9 taotlust

Keskkonnainvesteeringute keskuse (KIK) keskkonna­programmi taotlusvooru esitati toetuse saamiseks 997 projekti kogusummas üle 37 miljoni euro, mida on poole rohkem kui vooru eelarve. Hiiumaalt esitati üheksa taotlust. Enim projekte, 237 esitati Harjumaalt.

“Nii suur taotluste arv näitab, et järelikult on endiselt Eestimaal keskkonnateemasid, mis vajavad lahendamist – olgu nendeks siis puhas joogivesi, keskkonnateadlikkuse kampaaniad, mitmesugused uuringud, õpilaste õppekäigud, parkide hooldustööd, harrastuskalastajatele taristu loomine või maastikupilti kahjustavate hoonete lammutamine,” sõnas KIKi juhataja Andrus Treier. “Vooru eelarve on 15 miljonit eurot ning saame juba öelda, et paraku kõigile toetust ei jagu.”

Olulisemad ja kõige suurema keskkonnamõjuga projektid, mis toetust saavad, selguvad jaanipäevaks.

Keskkonnaprojekte olid oodatud esitama nii kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud, sihtasutused, veeettevõtjad, ülikoolid kui ka mitmesugused keskkonna­organisatsioonid.

18 aastaga on riik KIKi kaudu toetanud ligi 20 tuhandet keskkonnaprojekti.

Sildid: kik, toetus