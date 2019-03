KIK toetab ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitumist

Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) kaudu on võimalik taotleda toetust ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitumiseks. Toetust saavad Hiiumaal taotleda Kärdla kinnistuomanikud. Toetuse suurus sõltub rajatud torustiku pikkusest ja keskmised toetuste summad jäävad vahemikku 2000–2500 eurot.

Siiani on Kärdlas toetusvõimalust kasutanud juba 115 kinnistuomanikku. Samas on endiselt vähemalt 300 rajatud kinnistute vee- ja kanalisatsioonitorustiku liitumispunkti, millel liitumine puudub.

Möödunud sügisel lõppenud Kärdla IV projektiga rajatud ühisveevärgi ja- kanalisatsiooni liitumis­punkte on kokku 295, neist uusi 228 ja rekonstrueeritavaid 67. Liitumise ja teenuslepinguid sõlmiti 2018. aastal Kärdla linnas 96. Vallavalitsuse otsusega on eelmisel aastal rajatud torustikuga võimalik liitumis­tasuta ühineda selle lõpuni ja poole hinnaga järgmisel aastal.

