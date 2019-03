Käina ujula seotud kloori tase kerkis üle normi

Käina ujula külastajate silmad said kahjustada – selgub, et silmi ärritava seotud kloori hulka basseinivees mõjutavad pesemata basseiniminejad.

Ujula külastaja Kristina kirjutas esmaspäeval sotsiaal­meedias, et Käina ujulas käies said tema pereliikmete silmad kahjustada. Ta lisas terviseameti kommentaari, et normidele mittevastavus puudutab basseinivee kloori taset.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Autor: Sigrid Leigri Käina ujula külastajate silmad said kahjustada – selgub, et silmi ärritava seotud kloori hulka basseinivees mõjutavad pesemata basseiniminejad.

Ujula külastaja Kristina kirjutas esmaspäeval sotsiaal­meedias, et Käina ujulas käies said tema pereliikmete silmad kahjustada. Ta lisas terviseameti kommentaari, et normidele mittevastavus puudutab basseinivee kloori taset.

Palun oota... Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Sildid: kloor, ujula