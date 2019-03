Ka väike võib olla suur

Hiiumaa väiksus tuleb millegipärast meelde just riigikogu valimistel. Meil on vähem hääli, meile olulised teemad ei pääse erakondade valimisprogrammidesse, valimiskampaaniad siia ei jõua, meie kandidaadid jäävad üld­nimekirjades kuskile lõpupoole, heal juhul keskele…

Ja ometi on meil väga vaja kedagi, kes meie tegelikud murekohad oma erakonnas ja riigikogus selgeks räägiks.

Hiiumaal oli eilse seisuga 8016 valimisealist kodanikku – piisavalt, et vähemalt üks-kaks kandidaati riigikogusse saata. Kui me kõik ainult valimistel välja tuleks ja hääletaks.

Vaid 12,1 protsenti hiidlastest on andnud oma hääle eelvalimistel. Kui palju oli neid, kes hääletasid elektrooniliselt, selgub alles valmispäeva lõpul.

Seepärast kutsub Hiiu Leht kõiki valimiste päeval mitte lootma, et küll keegi teine hääletas, et mis nüüd mina.

Varasemad valimised on tõestanud, et Hiiumaalt pärit kandidaadid saavad kõige rohkem hääli just omadelt, hiidlastelt. Sestap saame ainult meie koos oma kandidaadi riigikogusse saata.

Ilmataat valimiste päeva just ei hellita ning lubab üsna kevadise näoga ilma tagasi talviseks pöörata. Ärgem laskem end sellest heidutada. Tulgem kodust välja ja näidakem, et hiidlastel on jõud – mis sest, et meid on vähe, aga saame selle tasa teha oma valimis­aktiivsusega.

1. märts 2019