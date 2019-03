Jetoil laienes Rakverre

Kärolyn Kivistik

Viisteist aastat tagasi Hiiumaal oma esimese jaetankla avanud Jetoil laienes veebruaris ka Rakverre. Nüüdseks on Jetoilil üle Eesti kokku üheksa tanklat, millest kolm Hiiumaal: Kärdlas, Käinas ja Heltermaal.Krediidiinfo andmetel oli Jetoili käive 2017. aastal 144 miljonit eurot, kasum 1,1 miljonit eurot ja näiteks 2018. aasta viimases kvartalis maksti 4,8 miljonit eurot riigimakse.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib Telia, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema lubatud m-makse teenuse kasutamine.

Sildid: jetoil, laienes