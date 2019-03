Ilusat naistepäeva!

Täna on naistepäev. Paljude jaoks on see ehk veel vastumeelne nõukogudeaegne püha ja silme ette tuleb pilt punastest nelkidest.

Tuleb tunnistada, et naisena praeguses ühiskonnas hakkamasaamine on päris keeruline ülesanne. Endiselt kohtab suhtumist, et naine peaks kodus lapsi kasvatama, mitte tööturul meestelt magusaid ametikohti eest ära napsama.





