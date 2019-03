Iga hetk on oluline

Teisipäeval korraldati juba neljandat aastat mobiilivaba päeva. Hoolimata politsei- ja piiri­valveameti aktiivsest tegevusest, vähendamaks autoroolis mobiili kasutajate arvu, näitab statistika, et nende inimeste hulk aasta aastalt hoopis tõuseb.

Ilmselt võib suurem osa autojuhte tunnistada, et jah, nemadki on autoroolis mobiili kasutanud. Kindlasti on palju neidki, kes seetõttu liiklusohtlikku olukorda sattunud või koguni mõne õnnetuse põhjustanud.

Autoroolis toimub kõik nii kiiresti. Vaid mõne sekundiga, mil su pilk on telefonil, liigub auto mitusada meetrit. Sel hetkel võib teele joosta laps või mõni teine sõiduk ootamatult su autole ette keerata.

Hiiumaal on nii väike kogukond. Kujutage ette, kui väga raske on siin edasi elada, kui oled näiteks oma naabrilapsele otsa sõitnud. Lihtsalt sellepärast, et sa ei suutnud kannatada veel mõne hetke, kui pargid autoga kodu­hoovi, vaid haarasid telefoni juba roolis olles.

Samuti, nagu siin on kogukond väike, on saarel ka väikesed vahemaad. Kas tõesti on keeruline see lühike autosõit ära teha ilma telefoni näppimata?

Kahjuks koondub üha enam infot ja suhtlemist mobiiltelefoni. Isegi omavalitsus on otsustanud oma äpi kasutusele võtta. Kardetavasti kasvatab see digilõhet veelgi, sest mitte kõigil meist pole nutitelefoni. Usutavasti saab vallalt jätkuvalt infot ka paberil ja telefonitsi tavapärasel viisil, helistades.

Hiiu Leht kutsub sekkuma, kui näete oma lähedasi ja tuttavaid mobiiliga autoroolis rääkimas.

Sekkuma peaks ka siis, kui näete kedagi võõrast näiteks poe parklast telefoniga rääkides autoga lahkumas. Piisab vaid käega viipamisega talle märku andmast, et tema tegevus ei ole OK.

Üksi politsei käed jäävad selle ohtliku pahe vastu võitlemisel lühikeseks, vajalik on kogu ühiskonna suhtumise muutmine.

Autoroolis on iga hetk oluline ja juht PEAB keskenduma liiklusele.

29. märts 2019