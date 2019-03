Hübriidsõda raske ära tunda

Saksa kolonel dr Heinz Neubauer rääkis laupäeval toimunud loengul, et hübriidsõda Venemaaga on käimas, kuid paljud seda siiski veel ei usu.Loengul “Hübriidohud Läänemere piirkonnas – vaade Saksa­maalt” rääkis Kaitse­liidu Hiiumaa malevkonna toetajaliige doktor Heinz Neubauer, kuidas toimub hübriid­sõda ja milliseid võtteid kasutab selles Venemaa.





Sildid: Heinz Neubauer, hübriidsõda