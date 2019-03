Hiiumaale veel üks Kuldmuna

kovatõmmis

Palun oota...

Noorte seas popu­laarne juutuuber Nele Kirsipuu pärjati oma Hiiumaaga seotud videoseeria Ohtude Saar eest Kuld­munaga suhtekorraldus/influencer marketing valdkonnas. Kõiki videoid on kokku vaadatud juba ligi 300 000 korda ning need on saanud Kirsipuu fännide seas tohutult positiivset tagasisidet.

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib Telia, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema lubatud m-makse teenuse kasutamine.

Sildid: kuldmuna, Nele Kirsipuu