Hääleta laululaste poolt neljapäevani

Märtsist lisandus ETV pikaaegsete laulusaadete traditsiooni uus laste lauluvõistlus “Tähtede lava”. Hiiumaad esindasid saates Külli Kreegi õpilased Elisabet Kallas ja Hildegard Martin ning Heli Lindmäe õpilane Karl Johannes Kikas.Saates astusid üles laululapsed, kes on oma linna või maakonna lauluvõistluse edukaimad. Hiiumaa noored žürii valikul küll edasi pool­finaali ei pääsenud, aga kõigil on võimalus neile enda hääl anda veel neljapäeval kella 10ni. Nimelt pääseb üks põhi­võistlusele mitte jõudnud esineja veebihääletuse tulemusel otse poolfinaali.Suuremõisa laululaste juhendaja Külli Kreegi sõnul oli konkurents väga tihe ja võistlemas väga tublid lauljad. Hoolimata sellest, et Hiiumaa lapsed žürii häältega edasi ei pääsenud, ei leia ta, et tegemist oleks olnud ebaõnnestumisega. “Kõik lapsed olid väga tublid ja tegid head etteasted,” kiitis Kreegi meie laululapsi.Lauluvõistlusel esinevad lapsed kolmes vanuse­rühmas, žürii valis igas saates välja vanuserühma parimad. Põneva võistluse tulemusel selgub mais Eesti parim noor laulja.Kreegi sõnul vajab uus formaat veel pisut sisse harjutamist. “Eve Viilupi Laulu­karusselli formaat oli niivõrd hea, uus seevastu veel pisut pealiskaudne,” rääkis Kreegi.Tema sõnul oli igal lapsel salvestamiseks aega vaid kuus minutit: “Ansambel oli uus ja, et seaded ning kõik kokku kõlama saada, jõudsid lapsed proovis laulu vaid korra harjutada.” Seevastu intervjuud lastega olid lauluõpetaja sõnul toredad.Kreegi leidis, et uues saates oleks võinud rohkem rõhku panna praegustele osalejatele, mitte kunagistele Laulukarusseli võistlejatele, kes nüüd suureks sirgunud. “Praegused osalejad on ikkagi kõik oma maakondade parimad ja väärivad ka esiletõstmist,” märkis ta. Veel lisas Kreegi, et laste laulmist oleks võinud saates olla rohkem kui juttu.Lauluõpetaja sõnul olid Laulukarusselli võistlused toredad kuskil 10–15 aastat tagasi, nüüd aga rohkem nagu konveier, sest kõik käib kiirustades. “Küll uue laulusaate tegijad ka arenevad,” oli Kreegi siiski positiivne.Ta leidis aga, et laste laulu­võistlus ei tohiks muutuda liiga kommertslikuks. “Las jääda ikka edaspidi žürii hääletus. Publiku hääled ei näita ju laste lauluoskuse taset, vaid seda, kellel rohkem sõpru ja tuttavaid,” tõdes Külli Kreegi.

Sildid: lauluvõistlus, Laulu­karussell, Tähtede lava