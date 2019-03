Estravel toetab Hiiumaa beebisid

Baltimaade suurim ja vanim reisiagentuur Estravel asub koguma toetusi Hiiumaa vastsündinutele mõeldud mobiilse elustamislaua jaoks, annetades kuni aasta lõpuni iga hotelliagentuur.ee tellimuse eest Hiiumaa haiglale 5 eurot. Reisijate abiga plaanitakse koguda 10 000 eurot, millest piisab elustamislaua ostuks. Hiiumaa Haigla juhatuse liige Riina Tamm märkis, et tegu on väga tänuväärse annetusprojektiga: “Oleme mobiilse vastsündinute elustamislaua peale mõelnud aastaid ja on suur rõõm, et Estravel otsustas õla alla panna.”

Hiiumaal sünnib aastas keskmiselt vaid 50–60 last ja seda pole võrreldes suurte haiglatega palju, kuid seda olulisem on iga laps. Elustamislaud annab võimaluse mobiilselt valmis olla nii tavasünnitusel kui keisrilõike puhul, sest seda saab lihtsasti liigutada ühest toast ja korruselt teisele. Tamme sõnul on Hiiumaa haiglas sünnitamiseks väga head võimalused – turvalisuse ja personaalse lähenemise tõttu käivad Hiiumaal sünnitamas ka suvehiidlased ja jäätee kaudu on siia sõidetud sünnitama Raplastki.

Estraveli turundusdirektor Airi Ilisson tõdes, et kohe, kui tänavu aasta algul ettevõttes heategevuse kasuks otsustati, oli selge, et tuleb abistada Eesti äärealasid ehk niiöelda nõrgemaid piirkondi, kus väheneva rahvaarvu tõttu ei pruugi investeeringud infrastruktuuri riiklikul tasemel olla esmajärjekorras. “Sündide arv on Eestis suhtena elanike arvu kõige madalam äärealadel nagu Hiiumaal, Ida-Virumaal ning Jõgeva- ja Võrumaal, see­pärast langes tänavuse projekti osas valik Hiiumaa kasuks. Hiiumaa sünnitushaigla sulgemisest on räägitud aastaid, täna on õnneks olemas otsus, et Hiiumaal, sel kaugel Eesti meretagusel maal, saab jätkuvalt ka edaspidi sünnitada. Koostöös Hiiumaa haiglaga otsustasime, et teeme omalt poolt ja koos reisihuviliste abiga sünnitamise Hiiumaal niivõrd mugavaks ja turvaliseks kui võimalik ning kogume raha vastsündinute elustamislaua jaoks, mida saab kasutada igal sünnitusel,” rääkis Ilisson.

Estravel on Eesti suurim lennuagentuur, hotelliagentuur ja reisibüroo. Ettevõte on tegutsenud juba 30 aastat ning kuulub sajaprotsendiliselt Eesti kapitalile. Estravelile kuulub 16 reisibürood kuues riigis: Eestis, Lätis, Leedus, Soomes, USAs ja Austraalias, kus töötab kokku üle 220 inimese.

