Esimene saja päeva ball Kärdla põhikoolis

Kärdla põhikooli 8. klass korraldas esmaspäeval saja päeva balli, kuhu olid kutsutud 9. klasside õpilased ja nende õpetajad.Kärdla põhikooli infojuht Eliisa Liias rääkis, et ball on lõpuklassidele omamoodi teetähiseks: “Täpselt sada päeva enne lõpuaktust korraldasime direktori piduliku vastuvõtu üheksandikele ja me proovime sellest luua traditsiooni.”





Sildid: Kärdla, põhikool, saja päeva ball