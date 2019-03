Erihooldekodu ehitab AS Eston Ehitus

Aprillis võiks alata Kärdlasse Pargi tn 3 kerkiva sotsiaal­keskuse esimese etapi, erihooldekodu ehitus, kuna vallal on ehitaja valitud ja leping sõlmimisel.Valla sotsiaalkeskuse juhataja Riho Rahuoja ütles, et esimene kohtumine ehitajaga on järgmisel nädalal. “Loodame siis lepingutingimused kokku leppida ja et ehitaja saab alustada juba aprillis,” lisas ta.





Sildid: ehitus, sotsiaal­keskus