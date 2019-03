ERE nõuab e-häälte kontrolli

Kolmapäeval edastas Elurikkuse Erakond (ERE) vabariigi valimiskomisjonile kaebuse seoses puudustega e-hääletuse tulemuste lugemisel ja korduslugemisel.

Erakonna kodulehel selgitatakse, et elektroonilised hääled loeti kokku 3. märtsi õhtul ja tulemus sisestati valimiste infosüsteemi, aga seda ei allkirjastatud. Ametlik tulemus kinnitati pärast teistkordset lugemist valimisteenistuse juhi Priit Vinkeli allkirjaga 4. märtsil kell 14. “Kuna esimesel lugemisel 3. märtsi õhtul ei allkirjastatud tulemusi, siis ei saa olla ka kindel, et need on samad teisel lugemisel saadud tulemusega, mis allkirjastati,” ütles ERE esimees Artur Talvik.

Just seepärast soovib Elurikkuse Erakond e-häälte kordus­lugemist, mille juures saaks viibida ja veenduda häälte arvu õigsuses. Selleks on vaja lugeda esialgselt kõik hääled uuesti üle ning võrrelda neid 4. märtsi tulemustega, mis allkirjastati ja avaldati valimiste infosüsteemis.

“Esimest korda tekkis tänavu e-hääletuste tulemusi vaadates kahtlus, et Reformi mäekõrgune ülekaal kõigi teiste ees ei ole päris loogiline,” ütles endine riigikogu korruptsiooni­vastase erikomisjoni esimees Artur Talvik. “Asusime asja lähemalt uurima ning tuli välja, et esimesel lugemisel polnud allkirja ja seda oleks siis tagantjärgi saanud muuta vastavalt teisele lugemisele. Nii need asjad ikkagi käima ei peaks ning kuna tegemist on ikkagi väga olulise hulga häältega, mis üle interneti anti ja mille ülelugemine ja kontrollimine on sisuliselt võimatu või väga raske, siis siin pole mingit teist variantigi, see asi tuleb kogu rahva ees selgeks teha, kas ja mis seal tehtud on!”

Talvik ütles, et Elurikkuse Erakonnal ei ole ilmselt midagi suurt võita ja nad ei tee seda ainult enda pärast. “Meie erakonna toimimine sõltub suuresti digiallkirjastamise usaldusväärsusel, sest me hääletame ju asju samamoodi pidevalt CitizenOS platvormil ja seetõttu peab pidevalt jälgima, et IT süsteemide kaudu ei saaks keegi meelevaldselt tulemustega manipuleerida. See on palju suurem skandaal Eesti jaoks kui pangandus ja dopingud, kui selgub, et häälte lugemisel tulemused ei klappinud,” ütles Talvik.

Tema küsimus on, miks ei olnud esimesel tulemusel digi­allkirja, mis oleks kinnitanud, mis kell täpselt need lukku löödi sellisel kujul. “Meie ja ma arvan, et ka kogu Eesti rahvas tahab sellele küsimusele selget vastust ja ma arvan, et häälte uuesti ülelugemine on siin ainus variant ning selle juures peaks viibima kõikide erakondade ja ka korrakaitseorganite esindajad.”

Autor: Harda Roosna

Sildid: e-hääl, korduslugemine