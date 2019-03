Elanikud peavad leppima tolmava teega

Kooli tänav 2 korter­maja elanikud on aastaid hädas nende akna alt mööda mineva kruusakattega teega, mis kuival ajal tolmab. Omavalitsusel tee tolmuvabaks muutmiseks raha pole ja liikluskorralduse muutmiseks ei nähta vajadust.Ümber Kärdla õpilaskodu kulgeb kruusakattega tee, mis ühendab omavahel Rookopli ja Kooli tänavaid. Tee mõlemas otsas on läbisõitu keelavad märgid, kuna see on liiklemiseks lubatud tegelikult vaid õpilaskodu teenindaval personalil ja jalakäijatele.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Autor: Kärolyn Kivistik Kärolyn Kivistik | Hiiu Leht

Ümber Kärdla õpilaskodu kulgeb kruusakattega tee, mis ühendab omavahel Rookopli ja Kooli tänavaid. Tee mõlemas otsas on läbisõitu keelavad märgid, kuna see on liiklemiseks lubatud tegelikult vaid õpilaskodu teenindaval personalil ja jalakäijatele. Kooli tänav 2 korter­maja elanikud on aastaid hädas nende akna alt mööda mineva kruusakattega teega, mis kuival ajal tolmab. Omavalitsusel tee tolmuvabaks muutmiseks raha pole ja liikluskorralduse muutmiseks ei nähta vajadust.Ümber Kärdla õpilaskodu kulgeb kruusakattega tee, mis ühendab omavahel Rookopli ja Kooli tänavaid. Tee mõlemas otsas on läbisõitu keelavad märgid, kuna see on liiklemiseks lubatud tegelikult vaid õpilaskodu teenindaval personalil ja jalakäijatele.

Palun oota... Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Sildid: Kooli tänav, tee, tolmuvaba