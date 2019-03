Eesti neiud jooksid Pariisis naiste võrdõiguslikkuse eest

Märtsi teisel nädalal toimus Pariisis rahvusvahelise koolispordi liidu eestvedamisel märgilise tähendusega aktiivsete tüdrukute jooks – “SHE RUNS – Active Girls´Lead”.Kuue päeva jooksul osalesid neiud Kivimäe põhikoolist, Viimsi koolist, Tallinna Saksa gümnaasiumist, Kuressaare gümnaasiumist ja Saaremaa ühisgümnaasiumist töötuba­des, avastasid Pariisi läbi aardejahi ja kuulasid inspireerivaid naisi jutustamas oma lugu.





