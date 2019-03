DAGOpeni ja partnerite teine suurvõit

Olev Kenk/ERR

Viljandi haigla ja tervise­keskuse rahvus­vahelise arhitektuuri­võistluse võitis võistlustöö “Elu”, mille teostasid arhitektuuribüroo DAGOpen ja kaks Hispaania bürood.Võidutöö autoriteks on OÜ DAGOpen arhitektid Jose A. Pavon Gonzalez, Jaan Kuuse­mets ja Enrique Valle­cillos Segovia. Jaan Kuuse­mets ütles ETV saates “Aktu­aalne kaamera”, et edu tõi hoone ruumiprogrammi meditsiinitehnoloogiline ja asukoha põhjalik läbitöötamine.





Sildid: dagopen, Viljandi haigla