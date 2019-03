Astelpajuistandikud kasvatasid Hiiumaa aiandust

Eesti põllumajandus-kaubanduskoja (EPKK) korraldatud Aiandusfoorumil 2019 tõdeti, et Eesti aiandus­sektori kasvu­pinnad on taasiseseisvumise järgsel ajal märgatavalt vähenenud. Nii ületas statistikaameti andmetel köögivilja tarbimine Eestis 2017. aastal üle kahe korra kohalikku tootmist. Puuvilju ja marju aga tarbisid eestimaalased peaaegu 13 korda kohaliku tootmise mahust rohkem.

Muuhulgas märgiti EPKK saadetud pressiteates, et kõige suurem aiandustootmise kasvupinna muutus on toimunud Hiiu maakonnas, kus astelpaju­istandike rajamise tulemusel on viimase paari aastaga viljapuu- ja marjaaedade pindala kümnekordistunud. Nii oli viljapuu- ja marjaaedade kasvupind Hiiu maakonnas

2017. aastal oli 634 hektarit ehk 2,6 korda suurem kui aasta varem.

Astepajuistandikke rajab Hiiumaale OÜ Hiiu Astel­paju, mille omanik Lauri Andressel on astelpaju­kasvatusega tegelenud aastast 1994, toona Lauri Aaspõllu nime all. Tegevuse laiendamist Hiiumaal alustas ta istikute kasvatamisega 2014. aasta kevadel, alates 2016. aastast on ettevõte rajanud saarele umbes 600 hektarit noori istandusi. 2017. aasta sügisel ütles Andressel, et esimest saaki oodatakse sel sügisel. Toona nimetas ta Hiiumaa istandike tulevaseks kogutoodanguks u 3000 tonni marju aastas.