Artur Valk 60

Katrin Laan

erakogu

erakogu

Kahtlemata oleks Hiiumaa kultuuri- ja spordielu vaesem, kui poleks Arturit.Artur Valk on hästi tuntud tegija nii Hiiumaa spordi- kui kultuurielus, aga ka poliitikas. Eelmisel nädalal sai tal 60 täis ja sünnipäeva puhul laekus Arturi sotsiaalmeedia kontole ligi 400 õnnesoovi.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib Telia, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema lubatud m-makse teenuse kasutamine.

Sildid: Artur Valk