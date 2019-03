Algab kergliiklustee ehitus Kärdlast Palukülla

Hiiumaa vald ehitab sel aastal 2,2 kilomeetrit pika valgustatud kergliiklustee Kärdla linna piirilt kuni Paluküla terviseradade parklani. Kergliiklustee kõrvale on planeeritud ka maastikujooksurada. Lisaks korrastatakse ja ehitatakse välja mustkattega parkla. Tööd algavad kui ilm võimaldab, ehitajaks riigihanke võitnud AS YIT Infra Eesti ja valmimistähtaeg 31. oktoober.

Valmiv kergliiklustee on jätkuks Kärdla linna läbivale ja kuni Malvaste teeristini jõudvale kergliiklusteele. Uue lõigu valmides on

kergliiklustee kogupikkus 12 kilomeetrit.

Ehituse maksumus on u 423 000 eurot, millest Riigi tugiteenuste keskuse toetus ligi 270 000 eurot. Kergliiklustee ehituse korraldaja on Pühalepa osavalla ehitusspetsialist Reet Nisumaa.

Sildid: kergliiklustee, paluküla