Ahi ajas suitsu sisse

Neljapäeval, 28. veebruaril kella poole üheksa ajal õhtul said päästjad väljakutse Kärdla linna Väike-Kopli tänavale. Päästjad selgitasid kohapeal välja, et ahi oli siibri liigvarase sulgemise tõttu suitsu sisse ajama hakanud. Omanik lubas kohaletulnud päästjatele, et kutsub korstnapühkija, kes olukorrale hinnangu annab.

Autor: Hiiu Leht

Sildid: ahi, päästjad, siiber