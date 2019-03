Aeg spordikeskuse sisuliseks aruteluks

Nädal tagasi leidis vallamaja saalis aset spordikeskuse planeeringu avalik rahva­koosolek, kus tõdeti, et seniste vaidluste asemel tuleks keskenduda tulevase spordi­keskuse sisule.Paar kuud on vallavalitsus ja volikogu opositsioon vaielnud selle üle, millal vallajuhid said teada, et spordikeskus hakkab planeeritavas asu­kohas takistama päästekopteri maandumist ja õhkutõusmist Hiiumaa haigla juures.





Autor: Kärolyn Kivistik Kärolyn Kivistik | Hiiu Leht

Sildid: rahva­koosolek, spordikeskus