70 aastat küüditamisest

Esmaspäeval, 25. märtsil möödub 1949. aasta suurküüdita­misest 70 aastat. Erakordne on, et vabariigi valitsus kuulutas sel puhul 25. märtsi ühekordselt lipupäevaks, mil heisatakse leinalipud.Nagu igal aastal, kogunevad ka seekord veel elus olevad küüditatud ja nende lähedased mälestusüritustele üle Eesti.





