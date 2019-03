7 Lahedat fakti online kasiinode kohta, mida te veel ei teadnud

sisuturundus

Iga päev näeme uskumatut kiirust, millega online hasartmängu tööstus muutub veebis üha võimsamaks. Võrratu meelelahutus, põnevad pokkeriturniirid ja mängijad, kes võidavad online kasiinodes uskumatuid peavõite, on vaid jäämäe tipp. Terve hulk legende, müüte ja alusetuid väiteid ümbritseb veebikasiinode universumit nagu udupilv. Suure pühendumusega, mis on suunatud selle pilve sees peituva saladuse paljastamisele, toome teieni 7 lahedat fakti veebikasiinode kohta, mida te ilmselt ei teadnud.

Nr.1

Mees ja nais mängurite statistika näitab selgelt, et mehed on võrreldes naistega hasartmängudest palju rohkem huvitatud. Umbes 84% mänguritest on mehed. Arvestades seda, on veelgi huvitavam, et esimene seaduslik kasiino litsents, mis Las Vegases välja anti, oli 1920. aastal Mayme Stockeri nimelisele naisele, koha jaoks nimega Northern Club.

Nr.2

Ehkki see kõlab peaaegu nagu muinasjutuline väide, on siiski tõsi, et võid enda jaoks kasiino tegelikult ära keelata! Nimelt lõi näiteks Ohio osariik nn „Vabatahtliku välistamise” programmi, mis võimaldab mänguritel takistada end kasiinos mängimast.

Nr.3

Mäletate filmi 21, mille peaosas oli Kevin Spacey ja mis rääkis umbes kuuest MIT tudengist, keda koolitati kaardilugemise ekspertideks? See võib teile üllatusena tulla, kuid kaardilugemine on blackjacki puhul täiesti lubatud, kuigi kasiinod üle maailma üritavad seda peatada, nii palju kui võimalik.

Nr.4

Monte Carlo on kuulus selle poolest, et see oli Grace Kelly kodu ja et seal toimus Vormel 1 Grand Prix võidusõit ning lisaks on seal imeliselt palju rikkust ja luksust. Siiski teatakse Monaco neljast tuntuimast kvartalist kõige silmapaistvamat seal asuva kurikuulsa Monte Carlo Casino poolest. Nende seaduste kohaselt, ei tohi Monaco kodanikud 19. sajandi keskpaigast alates Monte Carlo Casinos hasartmänge mängida.

Nr.5

Elevustunne mõnes veebikasiinos suure rahasumma võitmisest on soov, mille täitumist kõik loodavad. Teisest küljest, on online kasiino mängud loonud isegi võimaluse tasuta veebihasartmängudeks või demomängudeks, mis on mõeldud neile, kes on mängu protsessist rohkem huvitatud, kui rahast.

Nr.6

Lisaks klassikalistele veebihasartmängudele on veebikasiinodes ka loteriid. Enamik inimesi ei tea, et loteriid on kõige populaarsemad hasartmängud. Uskuge või mitte, aga rohkem kui 55% kogu maailma elanikkonnast mängib mingit loteriid. Hämmastav, kas pole?

Nr.7

Tänapäeval on mängijate osakaal, kes otsustavad mängida veebikasiinos koguni 90%, samal ajal kui ainult 10% kõigist mängijatest on jäänud truuks traditsioonilistele kasiinodele ja vallasrežiimil hasartmängudele. Veelgi enam, ainult 33% kõigist mängijatest võivad end professionaalseteks mänguriteks nimetada.