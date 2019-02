Võimuliit ei toetanud VEB Fondi kahjude hüvitamist

Koalitsiooninõukogu otsustas esmaspäevasel istungil mitte toetada eelnõu, millega Eesti riik hüvitaks rahalise kahju VEB Fondi tõttu kannatanud ette­võtjatele, kirjutab ERR.

“Kui on küsimus selles, et kas riigikogu läheb koalitsiooni arvates ka selle otsuse eelnõu vastuvõtmisele selles koosseisus, siis vastus on, et ei lähe,” ütles peaminister ja Keskerakonna esimees Jüri Ratas pärast koosoleku lõppu.

Ratase sõnul oli see valitsuse ühine seisukoht. “Tänases olukorras ei nähtud koalitsiooni poolt võimalust seda lõplikult otsustada riigikogus,” sõnas ta.

Ratas ütles, et see, kas kunagi võib rahaline hüvitamine toimuda, on järgmise koosseisu küsimus.

Riigikogu õiguskomisjoni keskerakondlasest juht Jaanus Karilaid on VEB Fondi sertifikaadi omanikele hüvitise maksmise teemat üleval hoidnud aastaid. Eelnõuga oleks makstud fondi sertifikaadi­omanikele 15 miljonit eurot.

