Vallavolikogus uus liige

Eelmisel Hiiumaa vallavolikogu istungil liitus volikoguga Tuuli Tammla, kes kandideeris valimisliidu Ühine Hiiumaa nimekirjas ja kogus 25 häält.

Tammla asendab volikogust taandunud Jaanus Valku, kes põhjendas oma tagasiastumist järgmiselt: “Rohkem toimetamist on oma põhitöökohaga ja perega. Ju on oldud ka.”

Kõrgessaare piirkonna kandidaadina on Tammla kohaliku omavalitsuse volikogude valimistel öelnud, et Kõrgessaares peaks omavalitsus enam rõhku panema väikeettevõtluse kaudsele toetamisele, olgu siis läbi munitsipaalomandis oleva bensiinijaama või tööstusala rajamise. “Tööga seonduvalt näen vajadust ja võimalust avalike lautrikohtade kordategemiseks, et parandada merelepääsu nii kohalikele kui turistidele,” lisas Tammla.

Tuuli Tammla töötab MTÜs Hiiukala, mis tegeleb Euroopa merendus- ja kalandusfondi kohapealse rakendamisega ning on praegu lapsepuhkusel. Ta on pärit Rakverest ja õppinud Eesti Maaülikoolis keskkonnakaitset.

Autor: Sigrid Leigri Eelmisel Hiiumaa vallavolikogu istungil liitus volikoguga Tuuli Tammla, kes kandideeris valimisliidu Ühine Hiiumaa nimekirjas ja kogus 25 häält.

Tammla asendab volikogust taandunud Jaanus Valku, kes põhjendas oma tagasiastumist järgmiselt: “Rohkem toimetamist on oma põhitöökohaga ja perega. Ju on oldud ka.”

Kõrgessaare piirkonna kandidaadina on Tammla kohaliku omavalitsuse volikogude valimistel öelnud, et Kõrgessaares peaks omavalitsus enam rõhku panema väikeettevõtluse kaudsele toetamisele, olgu siis läbi munitsipaalomandis oleva bensiinijaama või tööstusala rajamise. “Tööga seonduvalt näen vajadust ja võimalust avalike lautrikohtade kordategemiseks, et parandada merelepääsu nii kohalikele kui turistidele,” lisas Tammla.

Tuuli Tammla töötab MTÜs Hiiukala, mis tegeleb Euroopa merendus- ja kalandusfondi kohapealse rakendamisega ning on praegu lapsepuhkusel. Ta on pärit Rakverest ja õppinud Eesti Maaülikoolis keskkonnakaitset.

Sildid: Tuuli Tammla, vallavolikogu