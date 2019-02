TS Laevad vedas üle 100 000 reisija

TS Laevad teenindas jaanuaris 105 862 reisijat ja vedas üle 51 250 sõidukit, võrreldes mullu jaanuariga jäid veomahud enam-­vähem samaks.

TS Laevade juhatuse esimees Jaak Kaabel ütles, et Rohuküla–Heltermaa liinil kasvas üleveetud sõidukite arv 0,9 protsenti, Virtsu–Kuivastu liinil aga oli sõidukite arv veidi tagasihoidlikum kui mullu. “Samas reisijate arv mõlemal liinil jäi eelmise perioodiga võrreldes üsna samaks,” lisas Kaabel.

“Reisijate statistikast näeme, et talvised teeolud on mõjutanud ka reisijate sõiduotsuseid – sõidu­autodega reisijaid on olnud vähem, kuid kasvanud on veokite-haagiste arv.” Virtsu–Kuivastu liinil veeti 11 protsenti ja Rohuküla–Heltermaa liinil 7 protsenti rohkem veokeid-haagiseid kui aasta varem jaanuaris.

Sildid: TS Laevad