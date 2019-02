TS Laevad nöögib hiidlasi?

Mõni aeg tagasi postitas vedaja, TS Laevad oma sotsiaal­meedia kontole pildi, kuidas parvlaev Piret täitis jäämurdja rolli ja aitas kaubalaeva läbi jää Virtsu sadamasse ja sealt välja.

Ajal kui parvlaevad Saaremaa liinil tavapärase ajaga kliente teenindavad ja jääd lõhuvad, on sama projekti järgi ehitatud Leiger ja Tiiu Heltermaa–Rohuküla liinil jää läbimisega hädas. Üleveod venivad keskmiselt 16 minutit pikemaks, kohati on ette tulnud koguni 45 minutit pikemat reisiaega. Hiidlased, kes võitlesid talvise tihedama parvlaeva graafiku üle ja pidid siiski leppima kõigest viie väljumisega tööpäeviti, on asjade sellisest käigust nördinud.

TS Laevade peakapten Guldar Kivro sõnul on parvlaevade üleveoaja pikenemises süüdi ilmastikuolud nagu tugev tuul ja pakane. “Rohuküla–Heltermaa liinil on vaja läbida Rukki kanal, kanali otstes on veetase madalam ning tugeva tuulega kuhjub sinna jää,” selgitas Kivro.

Peakapten ütles, et jää paksus on seal ligi 50 sentimeetrit, mujal umbes 30 sentimeetrit.

Kivro selgitas, et paksu jää tõttu ei sõida laev kanali alguses ja lõpus kiiremini kui kolm-neli sõlme. “Kogu reisi vältel teevad laevajuhid otsuseid, lähtudes reisijate turvalisusest ning eesmärgist tagada ohutu ülesõit,” selgitas Kivro.

Sobilike ilmaoludega teevad parvlaevad Rohuküla–Helter­maa reisi tunni ja viieteistkümne minutiga. “Nii kiiresti pole parvlaevad varasemalt seda liini sõitnud,” tõdes peakapten. Ta lisas, et juhul kui reis võtab kauem aega, teavitab kapten kõiki reisijaid.

Hiiumaa vallavolikogu esimees Aivar Viidik uuris ASi Tariston teemeistrilt Raivo Kibuspuult, kes jääteede rajamisega tegelenud juba 1983. aastast, milliseks hindab ta praegused jääolud Heltermaa–Rohuküla trassil. “Kibuspuu sõnul pole ta sel aastal veel jääluurel käinud, aga tema hinnangul on jää paksus 17–20 sentimeetrit,” vahendas Viidik. Seega ei pea tema arvates paika TS Laevade väide 30 sentimeetri paksusest merejääst.

