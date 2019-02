TS Laevad ja EMSA jõudsid kompromisse tehes kokkuleppele

Autor: Hiiu Leht EMSA

“Kompromisse on pidanud tegema mõlemad pooled, kuid lõpuks taanduvad väga paljud asjad töötajate heaolule ning see on meile oluline,” ütles TS Laevade juht Jaak Kaabel saadetud pressiteates. Ametiühing ja TS Laevad jõudsid kolmeks aastaks palga­kokkuleppele.Kollektiivlepingu läbirääkimised kestsid eelmise aasta märtsist 22. jaanuarini ehk ligi aasta aega ning vastuolude tõttu tuli kaasata ka riiklik lepitaja.“Kompromisse on pidanud tegema mõlemad pooled, kuid lõpuks taanduvad väga paljud asjad töötajate heaolule ning see on meile oluline,” ütles TS Laevade juht Jaak Kaabel saadetud pressiteates.

Sildid: kompromiss, palga­kokkulepe, TS Laevad