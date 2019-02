Transaviabaltika: Paanikaks pole põhjust

31. jaanuaril rakendus Kärdla lennuväljal GNSS lähenemis­süsteemi võimalus, kuid lennufirma Transaviabaltika alles ootab Leedu lennuameti kooskõlastust ja luba seda kasutama hakata.Hiiumaa vallavanem Reili Rand saatis maanteeametile ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile kirja, milles väljendas muret, et Kärdla lennuliini teenindav Transaviabaltika GNSS protseduure veel kasutada ei saa.





Autor: Kärolyn Kivistik Hiiu Leht | Hiiu Leht

Sildid: GNSS lähenemis­süsteem, kärdla lennuväli, Transaviabaltika