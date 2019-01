Teenetemärgi saaja:“See pole võimalik!”

Ardo Säks

“See pole võimalik,” oli Hiiumaa tarbijate ühistu juhataja Kaja Antonsi esimene reaktsioon, kui teda teisipäeva hommikul Valgetähe IV klassi teenetemärgi saamise puhul õnnitlesin.“Kuidas see võimalik on? Kuidas need medalid tulevad? Appi! Ma olen praegu täiesti tumm. Mul tulevad praegu pisarad silma – nii tubli ma ka pole,” keesid tunded üle.





Autor: Harda Roosna Ardo Säks

Sildid: Kaja Antons, Valgetähe IV klassi teenetemärk