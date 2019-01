Teeks koostööd

Tänases lehes kirjutame sellest, kuidas Käina plastiettevõtte Dagöplast seadmed rändasid meritsi Austraaliasse. Nüüd toodab BioBag Australia Adelaides samasuguseid biolagunevast kilest kotte nagu need valmivad siin­samas saarel. Ettevõtte tegevjuht

Kulvo Pendra ütles selle kohta toredasti: “Nagu te ju isegi teate, Austraalia on nagu Hiiumaagi saareriik ja saared peavad ikka omavahel ju koostööd tegema.”

Samas istuvad Hiiumaa vallavolikogu istungite­laua taga valitud saadikud, kes elavad üksteisest maksimaalselt tunni aja sõidu kaugusel, aga koostööd tehtud ei saa.

Tänases lehes ilmub pikk intervjuu volikogu opositsiooni liikme Antti Leigriga, kes põhjendab, miks nad esitasid kaks umbusaldus­avaldust järjest. Esimese vallavolikogu esimehele ja teise vallavanemale.

Leigri rõhutab, et umbusaldusavaldus on äärmuslik instrument. Samas on mõlemas avalduses toodud põhjendused üsna küsitava kaaluga. Volikogu esimees justkui ei tohigi arvamust avaldada. Isegi väga üldises võtmes mitte. Kuhu jääb siis sõnavabadus ja arvamus­vabadus? Ja helikopteriplatsiga seotud nn must stsenaarium ei ole ju veel realiseerunud.

Jääb nõustuda Antti Leigri öelduga, et opositsiooni ülesanne on oponeerida. Jah, opositsioonil on tõesti täita tõsine kontrolliülesanne. Kuid seda tehes peaks opositsiooni väljaütlemised olema korrektsed ja argumenteeritud. Selline poisikeselik kraaklemine nagu volikogu viimase istungi videoülekandest näha võis, vähendab opositsiooni tõsiselt­võetavust. Ühtlasi jätab mulje, et peetakse mingit isiklikku vimma ja ühine n-ö Hiiumaa asi on teise­järguline. Ja sellest on kahju.

Kui teeks õige parem koostööd nagu Käina ja Adelaide?

1. veebruar 2019