Suusakoolitus Palukülas

Homme on huvilised oodatud Paluküla terviserajale suusakoolitusele. Murdmaasuusataja ja treener Kristel Laurson õpetab vabatehnikas ja klassikastiilis suusatehnikaid. Tasuta koolitusele on oodatud lapsed alates 14aastastest kuni täiskasvanuteni. Koolitus toimub kahes osas, kõigepealt tutvustatakse vabatehnikat, seejärel klassikastiili. Hiiumaa jooksugrupi eestvedaja Liis Remmelg ütles, et see on esimene koolitus, mida korraldatakse Leader programmi toetusega. “Võtsime eesmärgiks viia kahe aasta jooksul kord kvartalis läbi üks avalik treening, kuhu kutsume erinevaid treenereid,” selgitas Remmelg projekti sisu.

Huvi koolituse vastu on tema sõnul päris suur ja vabu kohti on veel vaid klassikastiili rühmas. Koolitusgrupi suurus on piiratud ja vajalik on eelregistreerimine. Treeningute kellaaegu ja grupi suurust saab vaadata Tuuli Tammla hallatavalt veebilehelt hiiumaa.events

Sildid: Kristel Laurson, suusakoolitus