Sukar pidas hoogsa sünnipäevapeo

Laupäeval andis idamaiste tantsude ansambel Sukar Käina kultuurikeskuses meeleoluka kontserdi. Lavale astus vaheldumisi kolm ansamblit: kümneaastaseks saanud Sukar, Iiriseõied ja Lehti Kostabi koos ansambliga Airoso, lisaks neli solisti Kairi Reinvee, Yahna, Lemme Velleõu ja Darja. Laudade taga istus sadakond kontserdikülastajat, kes kaheosalist kontserti nautisid ja tantsijaid aplausidega heldelt tänasid. Kaks tundi kestnud kontsert lõppes ühistantsu, esinejate tänamise ja saali ovatsioonidega. Ansamblid jätkasid õhtut ühispildistamise ja koosistumisega.Sukari juhendaja Viiri Martin ütles, et kõik, mida nad tolleks õhtuks unistasid ja planeerisid, läks korda, ühtegi viperust polnud ja tantsijad said ka ise kontserti täiega nautida. “Olen väga õnnelik, et meil oli nii hea ja soe publik ja saime tantsida koos oma õpetajatega,” ütles Martin. Sukari tantsijaid on õpetamas käinud Kairi Reinvee, Yahna ja Lehti Kostabi. Ka sünnipäeval laval olnud ansamblitega ollakse sõprussuhetes pikemat aega.